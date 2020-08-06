Мер Києва Віталій Кличко потурає незаконному намиву піску в столиці смотрящим Денисом Комарницьким та народним депутатом Миколою Тищенком

Про це йдеться у сюжеті-розслідуванні ГО “Стоп Корупції”, передають Акценти.

“На Видубичах ділянці 17 Га, що незаконно експлуатує ПАТ "Мостобуд", понад 150 тисяч тонн піску. Його просто крадуть та щодня десятками вантажівок вивозять на різні будівництва в Києві. Адже договір оренди цієї ділянки з “Мостобудом” Київрада розірвала ще у 2018 році через несплату орендної плати та намагання всупереч договору віддати її субпідряднику. До того ж і в оренду ділянка давалася під “перенесення виробництва”, а на під намив піску, який тут роблять під виглядом днопоглиблювальних робіт”, - йдеться у сюжеті.

Там розповідається, що мирні акції протесту проти незаконного видобутку піску розганяють поліцейські, які б мали їх захищати, а активістам погрожують “бандити Лєшего” (Сергія Лєщенка, основатель охранной фирмі “Варта 1”, - Ред.).

“Напередодні КП “Благоустрій” мало демонтувати огорожу, що вже два роки є незаконною. Адже земельна ділянка площею 17 Га належить громаді Києва. Але комунальники нічого не зробили. В перший день їм нібито фізично завадили “якісь особи”, а потім вони нібито отримали документи про можливу законність видобутку піску і тепер вивчають їх”, - говориться у розслідуванні.

Журналісти задалися питанням: кому все ж таки вигідна бездіяльність поліції та комунальників, хто покриває незаконний піщаний бізнес?

“ПАТ “Мостобуд” брав участь у будівництві Подільського мосту. Проте у 2017 році генеральним підрядником стала фірма-прокладка “Еко-Буд-Трейд”, яка нічого не будує, проте отримала понад 6 млрд грн на виконання робіт. Цю фірму пов’язують з Денисом Комарницьким - його називають смотрящим за Києвом”, - розповідають журналісти.

Вони наводять коментарі активістів та депутатів, які стверджують, що Комарницький причетний і до незаконного намиву піску на Видубичах.

“За цим майданчиком є смотрящий - Денис Комарницький, який реалізує всі будівельні проекти і отримує всі відкати від усіх тендерів”, - заявляє депутат Київради Ігор Мірошниченко.

У сюжеті підкреслюється, що “Мостобуд” і “Еко-Буд-Трейд” є фігурантами у кримінальному провадженні щодо розтрати бюджетних коштів в особливо великому розмірі під час будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

ЗМІ вже неодноразово писали про те, що смотрящий Денис Комарницький, нардеп Микола Тищенко та мер Києва Віталій Кличко привласнили 6 мільярдів гривень на будівництві Подільського мосту.

“Очевидно, що якщо красти десятки мільярдів гривень такими темпами, то Подільсько-Воскресенський міст навряд чи взагалі здадуть”, - зазначається у розслідуванні.

Там також розповідається про зв’язок Комарницького з Тищенком та його сестрою Юлією і нагадується, як нардеп засипав піском дитячі майданчики свого округу.

“Нещодавно на десятках об’єктів, що так чи інакше пов’язані з підконтрольною Комарницькому “Еко-Буд-Трейд” пройшли обшуки, про що повідомив Гео Лєрос, зазначивши, що смотрящий “розпиляв” столичний бюджет на 16 млрд грн та вкрали тисячі Га київської землі і десятки міських споруд”, - говорять журналісти.

Вони також наводять слова Мірошниченка про те, що мер Києва Віталій Кличко фактично потурає незаконному намиву піску Комарницьким та Тищенком. Журналісти підкреслюють, що направляли до Кличка запит з цього приводу - але відповіді не отримали.

“В міського голови Віталія Кличка мала б бути політична воля дати розпорядження Департаменту благоустрою демонтувати весь паркан, який тут стоїть незаконно, адже ця земельна ділянка - у власності територіальної громади Києва”, - заявив депутат.

Збитки, завдані місту через незаконну діяльність з намиву піску, оцінюються у понад 250 млн гривень, резюмується в сюжеті.