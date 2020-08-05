В рейтинге есть все возможные кандидаты

Накануне местных выборов в Киеве провели соцопрос, чтобы выявить фаворитов будущей предвыборной гонки

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные свежего опроса, который проводился ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 15 июля. В опросе участвовали жители Киева.

Отмечается, что общественный деятель Андрей Пальчевский вырвался вперед в свежем рейтинге симпатий. Он практически догнал действующего мэра Киева Виталия Кличко. Согласно свежим данным, за Кличко готовы проголосовать 23,8% киевлян. А Пальчевского сегодня готовы поддержать уже 22,7% жителей столицы. Стоит отметить, что разрыв между основными конкурентами существенно сократился. С каждым месяцем Пальчевского поддерживает все больше людей.

Далее в рейтинге фигурирует еще несколько вероятных кандидатов на пост мэра Киева, однако они имеют более скромные цифры. Так, Николая Томенко (Рідна країна) готовы поддержать 10,5% опрошенных. Игорь Смешко ("Сила и честь") получил бы 5,7% голосов, а глава «Нацкорпуса» Андрей Билецкий – 5,5%.

Представители «Европейской солидарности» и «Слуги народа» имеют еще более скромные показатели. Так, за Алексея Гончаренко готовы проголосовать лишь 4,5%, а за Ирину Верещук смогут отдать свои голоса около 4,1% людей.

По словам главы Центра "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрия Лагутова, доверие к Кличко у киевлян стало падать с осени 2019 года. Его рейтинг обвалился примерно на 5%.

Добавим, что проводился опрос также по политическим силам, за которые будут голосовать киевляне. Первое место в опросе заняла партия «Европейская солидарность» с 16% голосов. Второе место - «Слуга народа» с 14,7% поддержкой. А третье место заняла новая партия «Победа Пальчевского» с поддержкой в районе 14,0%.

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