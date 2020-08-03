В Голосеевском районе Киева (поселок Вита-Литовская) обнаружили лису, больную бешенством
Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В связи с выявленным случаем власти заявили о карантне в пределах района, ограниченном улицами Лесничая, Подборная, перекрестком улиц Дубравная, Замывная, Столичное шоссе.
В связи с карантином в этом месте запрещено проведение ярмарок, выставок собак и других мероприятий, в которых предусмотрено участие животных.
На заседании Государственной чрезвычайной комиссии при КГГА от 23 июля коммунальщикам отдали распоряжение отловить бездомных животных в зоне карантина.
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Также сообщается, что владельцев кошек и собак обязали сделать своим животным прививки от бешенства.
Politeka сообщала, что жители, проживающие в центре Одессы стали свидетелями странного поведения их соседей. Они рассказали, что на улице Жуковского, 6 в квартире на втором этаже некая супружеская пара держит взаперти стаю из 6-7 собак.
По сведениям очевидцев, над бедными животными издеваются — их не выгуливают, они весь день лают и воют. Если же животные начинают гавкать, то их хозяева попросту бьют и матерят и эти крики, вдобавок, слышит весь двор.
Одесса продолжает встречать туристов грязью и мусором в разгар пляжного сезона. Так, на подступах к городу вся обочина трассы Киев-Одесса сплошь завалена мусором и превращена в свалку. Фотографии безобразия размещают очевидцы в соцсетях.
На кадрах видно, как мусором усеяна территория возле автобусной остановки села Алтестово Беляевского района. Особенно критическая ситуация возле остановочного комплекса села Болгарка Раздельнянского района (в направлении Одессы).
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