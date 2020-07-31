В Киеве за последние 24 часа число заболевших китайским вирусом выросло на 199 человек

Об этом в эфире РБК-Украина сообщил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан, информирует Politeka.

Всего же с начала пандемии в столице зафиксировано более 8 тысяч случаев заболевания. В связи с тем, что количество новых случаев в Киеве не уменьшается, Киев, по словам чиновника, может очутиться в "красной" карантинной зоне. Уже завтра будет понятно, к какой зоне будет отнесена столица по числу заболевших.

Если Киев окажется на границе между "оранжевой" и "красной" зонами, то в городе вновь будет запрещена работа общественного транспорта, кроме того, закроют кафе, рестораны и прочие заведения общественного питания. Также закрытию подлежат киевские ТРЦ.

Politeka писала, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой Минздрава, а также премьер-министром, где обсудили новые условия адаптивного карантина. Так, по мнению Зеленского, адаптивная форма карантина может положительно сказаться на общем состоянии страны.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное – максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", – сказал Зеленский.

31 июля Минздрав впервые разделит Украину на четыре карантинные зоны по уровню опасности. Об этом во время брифинга 30 июля заявил глава ведомства Максим Степанов.

В пятницу состоится заседание центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, члены которой собираются распределить все регионы страны по зонам в зависимости от санитарно-эпидемических показателей. А уже 1 августа в Украине начнут действовать новые правила и ограничения в рамках адаптивного карантина.

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