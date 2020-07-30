За последние сутки заболели почти 200 человек

В Киеве зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости китайским вирусом

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение в Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

Так, сообщается, что за последние сутки это заболевание диагностировали у 199 человек. Всего с начала пандемии на четверг, 30 июля, в столице подтверждены 8131 случай коронавируса.

Новые больные распределились следующим образом: 59 женщин (возрастом от 18 до 88 лет), 135 мужчин (от 17 до74 года), также заболели семилетняя и 16-летняя девочки и три мальчика от трех до 12 лет.

Госпитализировать пришлось 19 заболевших, остальные находятся на самоизоляции. За последние сутки от осложнений не умер ни один человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 132 летальных случая. На данный момент продолжают болеть 5122 киевлянина, выздоровели 2877 человек.

По словам Виталия Кличко, резкий скачок заболеваемости объясняется вспышкой коронавируса в общежитии КПИ, где за последние сутки выявили 81 зараженного.

Если посмотреть распределение заболевших по районам столицы, то больше всего их в Соломенском районе(95). Далее идут Деснянский (28), Днепровский, Оболонский и Голосеевский (по 14 случаев) районы столицы.

Politeka сообщала, что в Украине с 1 августа ожидается изменение в подходе к определению критериев стран зеленой и красной зоны. Об этом в рамках брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно заявлению главы Минздрава, уже в начале следующего месяца страна начнет по новому алгоритму относить соседние государства к зеленым и красным зонам согласно европейскому "сценарию". Отмечается, что список потенциальных стран будет пересматриваться каждую неделю в целях избежания недопонимания с обеих сторон.

На брифинге во вторник, 29 июля, министр здравоохранения Максим Степанов напомнил о введении четырех эпидемиологических зонх: зеленой, желтой, оранжевой и красной.

"Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны... В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны", - заявил министр.

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