Ветеран АТО из Белой Церкви осуществил свою мечту - покорил Говерлу, несмотря на тяжелую травму, полученную на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ICTV.

Снайпер Дмитрий Трибой был тяжело травмирован на фронте и сначала он вообще еле ходил, поэтому реабилитация оказалась сверхсложной, однако он продолжает уверенно идти к цели и уже даже покорил Говерлу.

Впрочем, украинский воин признался, что восхождение далось ему очень сложно. Он отшутился, что по шкале от 1 до 10 оценил бы уровень сложности на 20.

Украинский боец рассказал, что в 2017 году он принимал участие в боевых действиях на Донбассе и получил пулевое ранение в левое полушарие головного мозга. После этого снайпера госпитализировали в больницу в Днепре, где он 5 дней находился в коме. Прогнозы врачей относительно Дмитрия тогда были совсем неутешительными.

Однако он не только смог выжить и достичь больших успехов в реабилитации, но и на днях вместе со специалистами реабилитационного центра Next Step Ukraine поднялся на Говерлу.

После ранения на Донбассе Дмитрию пришлось заново учиться говорить из-за травмы мозга. Для этого он длительное время занимался с логопедом. При этом по образованию он и сам психолог-логопед, поэтому разбирается во всех тонкостях и упорно работает над собой.

После покорения Говерлы Дмитрий поставил себе цель покорить грузинские горы.

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