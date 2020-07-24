Ребенку не исполнилось и двух лет

В Киеве двухлетний ребенок установил национальный рекорд Украины

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на Аpnews.

Сообщается, что юный Владислав Зайончковский выполнил 430 скручиваний в упражнении на пресс. Несмотря на то, что маленькому рекордсмену еще нет и двух лет, ребенок выполнял упражнения очень уверенно, хотя и выражал недовольство тем, что ему приходится это делать.

Для того, чтобы установить этот рекорд, ребенку понадобилось менее часа.

Поддержать рекордсмена пришли его папа, мама, старшие братья и журналисты, которые поддерживали мальчика аплодисмента, когда тому приходилось трудно.

В Книге рекордов Гиннеса, среди тысяч разнообразных и уникальных рекордов зафиксировано одно очень интересное достижение женщины, которая в течение своей жизни рожала 27 раз и имела 69 детей.

Этой уникальной семьей были супруги Валентины и Джозефа и 69 их родных детей. Данные Книги рекордов Гиннесса говорят, что Валентина является самой плодовитой женщиной в истории человечества. Супруги жили в 18 веке (женщина, по одним данным, прожила с 1700 по 1782 год, по другим же ее продолжительность жизни составила 76 лет ).

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Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов. В интервью ТСН он отметил, что роды не могут быть бесплатными, если у роженицы существуют патологии, или женщине необходимо хирургическое вмешательство. По его словам, бесплатными роды могут быть только для тех женщин, которые рожают естественным путем.

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