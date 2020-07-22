Больше всего новых больных зафиксировали в столице

За прошедшие сутки больше всего новых больных китайским вирусом зафиксировали в Киеве

Об этом информирует Politeka со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также стало известно, что суточная заболеваемость коронавирусом резко возросла в целом по Украине: зарегистрировано 829 новых случаев заболевания.

Больше всего заболевших коронавирусной болезнью за последние 24 часа зафиксировали в Киеве (132 случая) и на Львовщине. Ни одного нового заболевшего не обнаружено в Луганской области.

Общее число заболевших распределилось следующим образом: Киев (7166 больных), Львовская область (8353), Черновицкая (5404), Ровенская (5232) и Закарпатская (4578) области (лидеры по числу заболевших за все время эпидемии). Меньше всего инфицированных – в Луганской (110) и Херсонской (217) областях.

Всего за время панэпидемии в Украине заразились китайским вирусом 60995 человек, 1534 пациента умерли, 33172 - выздоровели.

Politeka сообщала, что чиновники из Всемирной организации здравоохранения добавили Украину в специальный список, связанный с вирусом из Китая.

Так, по словам представителя ВОЗ в Украине Ярно Хабихта, наша страна является одной из первых в мире по темпам распространения вируса из Китая.

"Украина — одна из 5 - 6 европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число вируса больше единицы, к тому же смертность остается относительно низкой, 2 - 3 %", — отметил он.

На сегодняшний день, не все области в Украине готовы к смягчению карантина из-за вспышки китайского вируса. В частности, 8 областей Украины, без учета Крыма и Севастополя, не готовы к дальнейшему смягчению карантина.

Соответствующую статистику опубликовала пресс-служба Минздрава Украины. По данным ведомства, смягчение карантина пока невозможно в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

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