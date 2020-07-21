Компания ОАО "Мостобуд", которую, по информации активистов, контролируют народный депутат Николай Тищенко и "смотрящий" по Киеву Денис Комарницкий, продолжает незаконно намывать песок на площадке коммунальной собственности

Такие действия являются уголовным преступлением, но на них продолжает закрывать глаза мэр Киева Виталий Кличко, считает депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, передает Киеввласть со ссылкой на “Єдність.інфо”.

“Песок на миллионы гривен из-под носа правоохранителей, города, городского головы, депутатов и общества вытекает в неизвестном направлении. Точнее направления известны. В этом городе без Комарницкого, судя по журналистским расследованиям, не происходит ничего. Это дело рук смотрящего Комарницкого, эта дело рук Тищенко”, - заявил Мирошниченко, выехавший на место незаконной добычи песка.

По его словам, редставители КП “Киевблагоустрій” неоднократно пытались демонтировать забор на участке. Его постоянно пикетируют активисты, блокирующие вывоз песка. В то же время работники площадки по намыву отказываются предоставлять какие-либо разрешительные документы или даже представляться.

“Смотрите, есть жалоба на минюст, направленная КГГА, Кличко. Если Кличко не хочет, чтобы его жалобу, которую он направил министерству юстиции 17 июня, рассматривали, то будем считать, что Кличко в доле с ними - с Комарницким и Тищенко”, - подчеркнул депутат.

По его словам, Виталий Кличко продолжает игнорировать постоянные сигналы активистов, депутатов и СМИ.

“В то же время из-за преступной добычи песка в Киеве, организованной Денисом Комарницким и Николаем Тищенко, киевляне теряют миллионы гривен, а из-за бесконтрольного намыва страдает экосистема Днепра. А правоохранители вместо наведения порядка с незаконной добычей песка арестовывают активистов”, - резюмировал Игорь Мирошниченко.