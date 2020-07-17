Стало известно, кем была нардеп Ирина Верещук до избрания в Верховную Раду

Новые факты из биографии "слуги народа", которую выбрали кандидатом на должность мэра Киева от политсилы, озвучили в программе "Секретные материалы", передает Апостроф.

Свой большой путь в политику Ирина Верещук начинала с должности мэра Равы-Русской на Львовщине. Но коллеги странно отзываются о бывшем мэре города.

"Я лучше промолчу", - заявил один из местных депутатов.

Нынешний мэр Равы-Русской Николай Зинько возглавил город сразу после Ирины Верещук и добавил, что населенный пункт был не в лучшем состоянии после ее ухода.

По информации СМИ, Ирина Верещук досрочно покинула должность мэра Равы-Русской якобы из-за земельного скандала.

"Случился большой скандал, речь о почти 400 земельных участков. И документацию разрабатывал родственник Ирины Верещук за сумму, которая была выше рыночной", - раскрыл детали скандала Зинько.

Жители Равы-Русской, где Верещук была городским головой, не скрывают своего отношения к экс-градоначальнику, едва подбирая слова.

"Даже не хочу вспоминать. Она пол Равы продала", "Доброго о Верещук не помним", "Я бы киевлянам не советовала этого делать. Пусть они придут в себя и хорошо подумают", - заявили местные жители в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, как Ирина Верещук сцепилась с Порошенко в прямом эфире.

Нардеп от "Слуги народа" заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко якобы поздравил с Днем России в 2014 году, когда уже произошла аннексия Крыма и начались боевые действия на Донбассе.

Заявляя об этом, нардеп сослалась на информацию, опубликованную в некоторых СМИ, в том числе и украинских, которая оказалась фейком российской пропаганды.

Позже Верещук заявила, что в случае, если такая информация была фейком, ее должен лично опровергнуть сам Порошенко.

Напомним, Верещук указала на главную ошибку Зеленского в коррупционном скандале: "Как Порошенко...".

Ранее Politeka писала: "Как люди этого не видят?": Верещук поразилась лицемерием Порошенко.

Также Politeka сообщала, что Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму, видео.