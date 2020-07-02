Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский, который зарегистрировал свою политическую партию, рассказал, как суд над экс-президентом Петром Порошенко может сказаться на судьбе Владимира Зеленского

Ситуацию Пальчевский прокомментировал в эфире программы "Пульс" в эфире 112 канала. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

Общественный деятель отметил, что украинцы устали терпеть бедность и несправедливость.

«Нужно всем объединиться на одном — на любви к Украине. Мы не можем больше делить эту страну между собой. Если посадка Порошенко состоится, у Зеленского есть шанс удержать ситуацию под контролем, но если она не состоится, а злые языки утверждают, что она не состоится, а очень злые утверждают, что есть договоренности, теперь у Зеленского будет дилемма», - заявил он.

По словам Пальчевского, очень большое влияние на украинскую политику имеют Соединенные Штаты.

«Чем ближе американские выборы, чем меньше рейтинг у самого президента, тем сложнее упрятать "кудрявого" экс-президента в каталажку. Потому что выясняется, что американские политики практически крышуют наших атаманов... Не было не революции, не достоинства, после того, как они захватили власть, эти люди, которые сделали нас в три раза беднее и потеряли двадцать процентов страны. Что не было Турчинова у руля, что не было зеленых человечков в Крыму... Все они кочуют из лагеря в лагерь, где можно больше украсть, других принципов нет. И всех их нужно менять, к чертовой матери... и осень это покажет», - заявил Андрей Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский экстренно обратился к украинцам из-за нового закона: "Уроды решили запретить нам говорить!"

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