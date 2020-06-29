Андрей Пальчевский озвучил условия выдвижения своей кандидатуры на пост мэра Киева

Об этом общественный деятель заявил в эфире телеканала Украина 24, передает Politeka.net.

По его словам, украинцы нуждаются в управленцах, у которых уже есть опыт за плечами.

"Каштановый лист уже год прилеплен к сердцу. Я из поколения киевлян, которые помнят еще большие раскидистые каштаны на Хрещатике. Время актеров, танцоров, боксеров, футболистов закончилось. Мы как нация возмужали, нам нужны управленцы, люди, у которых есть опыт. Если ты по сцене ходил, это еще не значит, что ты можешь управлять большим городом", - уверенно подчеркнул Андрей Пальчевский.

Общественный деятель также добавил, что философский закон перехода количества в качество и опыт управления маленьким городом совсем не означает успех в управлении большим.

"Что касается меня лично. Я пойду тогда, когда почувствую абсолютно критическую массу давления людей и когда пойму, что среди людей, которые претендуют на руководство этим городом, все люди слабее меня. Это тоже важно. Дело не только в популярности", - подытожил Андрей Пальчевский в эфире телеканала, отвечая на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Киева.

Что касается поддержки и популярности, то они на высоком уровне у Андрея Пальчевского. Как известно, в Киеве с 13 по 17 мая было проведено социсследование ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

По этим данным, нынешнего мэра Кличко готовы поддержать на выборах 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. А Андрея Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже решил, за кого проголосует.

Напомним, Пальчевский ярко разнес Зеленского и его друзей в Раде: "Вы посмотрите на их рожи, у них...".

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