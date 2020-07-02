Жители Васильковского района устроили яркий протест под стенами Верховной Рады в Киеве из-за новой административной реформы

Как сообщает Politeka.net, подробностями акции поделилось издание "Большой Киев". В сети также появились кадры с места происшествия (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

2 июля васильковцы вышли на митинг в центре Киева, протестуя против разделения их района - территорию собираются разделить между новыми Белоцерковским, Обуховским и Фастовским районами. По словам активистов, власть игнорирует желания 100 тысяч человек.

Местные жители считают, что реформа создаст много проблем, ведь в суды, налоговую, правоохранительные органы придется ездить в другие, более далекие города. Они принесли плакаты с написями: "Не дадим уничтожить Васильков", "Василькову 1031 год - история не продается", "Васильковскому району быть".

Несколько участников акции принесли гроб, символизирующий уничтожение Василькова, как районного центра. Против них выступили бойцы Национальной гвардии и полицейские, которые оттеснили протестующих, а затем отобрали предмет и окружили его тесным кольцом.

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