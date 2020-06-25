Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский уверенно лидирует, согласно результатам социологического опроса

Как передает Politeka.net, об этом говорят данные социологического исследования, проведенного ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 17 мая.

Согласно полученным цифрам, нынешнего мэра Виталия Кличко готовы поддержать на выборах 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. А Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже решил, за кого проголосует.

Как утверждал социолог Николай Спиридонов, "позиции действующего мэра достаточно шаткие", а феномен падения его рейтинга можно объяснить тем, что городской голова пытался пиариться на ежедневных брифингах.

Что касается потенциальных кандидатов на пост мэра Киева от "Слуги народа" Николая Тищенко и Александра Ткаченко, то они не попали даже в ТОП-5. Такой провал эксперты объяснили падением рейтинга самой партии.

Ранее мы сообщали, Пальчевский назвал главный недостаток президента Владимира Зеленского. По мнению общественника, глава государства излишне "доверчив".

"У него обнаружилась черта, которую не может себе позволить ни один руководитель большого ранга - он не должен верить людям, он должен верить цифрам", - заявил в эфире программы "Пульс" Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский открыл Зеленскому глаза на губительный обман: «Мерзавцы докладывают ему, что…"

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