Общественный деятель Андрей Пальчевский будет независимым кандидатом на предстоящих местных выборах

Об этом пишет Telegram-канал "Киев власть".

По информации канала, Офис президента Украины предлагал общественному деятелю Андрею Пальчевскому стать сателлитом текущей власти.

Однако, Андрей Пальчевский не только отказал Офису президента, но и не захотел принимать предложения скандально известного Дениса Комарницкого (экс-депутат Киевсовета), сделав акцент на честности и открытости.

"... Видимо личные амбиции и наличие денег дают ему возможность создания образа независимого кандидата", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Также мы рассказывали, что Андрей Пальчевский стал фаворитом в борьбе за кресло мэра Киева. Так, общественный деятель обошел всех соперников и занял первое место по голосам в анонимном соцопросе, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live.

В этом опросе общественный деятель и самовыдвиженец Андрей Пальчевский набрал 25% голосов киевлян.

В тройку лидеров помимо него попали действующий мэр Виталий Кличко (24%) и шоумен Сергей Притула (16%).

Ранее общественный деятель Андрей Пальчевский жестко прошелся по президенту Зеленскому.

В частности, он анонсировал украинцам важные перемены в политической жизни Украины уже текущей осенью. Пальчевский отметил, что на предыдущих выборах украинцы проголосовали за телевизионного персонажа, а не реальную личность.

«Он играл умного, и чужие слова читал. Он шутку чужую читал на канале… Люди же не понимают. Телевидение – это искусство манипуляции», - заявил общественный деятель.

При этом он прогнозирует, что на предстоящем голосовании ситуация будет другой.

«Эпоха взросления, мне кажется, начнется этой осенью. И по этому, когда вы говорите, появятся ли какие-то силы политические и так далее… Да. Я думаю, не одна. И в этот раз будет более серьезное голосование», - уверенно подчеркнул Пальчевский.

Напомним, Пальчевский хлестко отчитал Зеленского за очередные обещания о доплатах врачам

Как сообщала Politeka, Пальчевский ярко разнес Зеленского и его друзей в Раде: "Вы посмотрите на их рожи, у них..."

Также Politeka писала, что неопытность Зеленского сыграла злую шутку с Украиной, Пальчевский раскрыл детали