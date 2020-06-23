Медики в Киеве вышли на протест под здание КМДА

Как передает Politeka.net, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.



Причиной недовольства врачей стало отсутствие финансирования.





По словам участников акции, финансирование их больниц было остановлено, в связи с чем им прекратили выплачивать зарплату.



"Нам не платят зарплату. Я вам хочу сказать честно, я работала в медицине в 90-х, но такого (как сейчас - ред.) еще не было. Мы работаем в эти тяжелы времена, такая обстановка в стране, но мы все равно работаем", - отметила в интервью журналистам одна из участниц акции.

Медики называют причиной прекращение финансирования второй этап медицинской реформы.

Ранее, в Харькове разгорелся очередной скандал, связанный с китайским вирусом.

Более полусотни сотрудников Харьковского областного диспансера радиационной защиты написали объяснительные по поводу несогласия лечить людей с "китайским" вирусом.

По информации СМИ, собранию медиков передовал протест чернобыльцев, которые требовали открыть Харьковский областной диспансер радиационной защиты для приема плановых пациентов и исключить больницу из перечня опорных в борьбе с коронавирусом.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.