Результаты анонимного голосования показали, кого жители столицы хотят видеть в кресле мэра

Как передает Politeka.net, опрос проводился Телеграм-каналом Kyiv Live. Более 223 тысяч человек выбирали из возможных претендентов. Первое место уверенно занял общественный деятель, самовыдвиженец, Андрей Пальчевский - за него свои голоса отдали 25% респондентов. В спину ему дышит действующий мэр Виталий Кличко с 24% поддержки, на третье строчке расположился Сергей Притула с 16% голосами.

В целом картина выглядит таким образом:

Согласно данным другого опроса, проведенного в мае, подтверждаются те же результаты - по сути, Пальчевксий и Кличко сравняли свои шансы. Так, нынешнего мэра готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором. В то же время Пальчевского хотят видеть градоначальником 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже знает, за кого проголосует.

Результаты другого социологического исследования, проведенного с 10 по 15 июня, по поводу доверия к политикам, показали, что жители столицы негативно относятся к чиновникам "старой власти". В то же время лидером, которому больше всего доверяют, оказался снова-таки Андрей Пальчевский.

Ранее мы сообщали, журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Максимум" предположил, что борьба за кресло мэра будет ожесточенной.

Гордон заявил, что за пару месяцев до выборов "появятся люди", которые спутают Кличко все карты, в результате чего тот может проиграть.

"Виталию Владимировичу придется тяжело, но он же чемпион... будет бой. Во всяком случае мы это увидим за пару месяцев. Будет весело", - заинтриговал Гордон.

Напомним, Пальчевский раскрыл феномен вируса в Украине: "Вы заметили, что он затрагивает только простых людей?".

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на огромную ошибку власти: "Эпидемия в Украине затянется из-за...".

Также Politeka писала, что украинцев довели до состояния скота, Пальчевский заявил об угрозе революции.