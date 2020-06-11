Андрей Пальчевский рассказал о большой ошибке украинской власти в вопросе борьбы с китайским вирусом
Такое заявление журналист сделал в программе "Большой вечер" на телеканале Newsone.
«У нас главная статья экспорта украинского – это люди, которые в рабском варианте уезжают трудиться на панщину на поля от Испании до Финляндии. Я был в аэропорту, я видел, как эти люди стоят. Во-первых, они накачаны этой безумной пропагандой, что вируса нет. И пропаганда эта идет сверху нашей страны. Потому что, как? Вроде бы статистику показывают, а сами сидят в кафе», - заявил журналист.
Пальчевский подчеркнул, что так поступать ни в коем случае нельзя.
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«Порядок один для всех. И первые, кто его нарушает, получается вот таким вот чудесным образом, руководители страны. Ну и что 1400 или 1700 гривен заплатит президент. Ущерб, который понес он, в том числе, и все остальные участники этого чаепития в этом кафе злополучном, несопоставим», - отметил он.
Пальчевский считает, что из-за неправильных действий власти в вопросе борьбы с китайским вирусом, эпидемия в Украине затянется и пострадавших будет много.
Напомним, Пальчевский назвал виновных в нищете украинцев и объяснил, что делать: "Чтобы догнать Польшу..."
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский - фаворит в гонке за кресло мэра Киева, результаты опроса.
Также Politeka писала, что Пальчевский в прямом эфире устроил разнос Зеленскому и его команде: «Везде лицо Порошенко».