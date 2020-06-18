17 июня неизвестный мужчина обстрелял людей в Киеве из пистолета

Как сообщает Politeka.net, видео инцидента появилось в сообществе "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

По данным очевидцев, вечером злоумышленник открыл стрельбу по прохожим на улице Тростянецкая в Дарницком районе, а затем сбежал в неизвестном направлении.

"На Тростянецкой какой-то мужик вышел на улицу, пострелял с травматического пистолета людей и скрылся. Детали уточняются", - пишут авторы публикации.

На опубликованных кадрах можно заметить, что на место происшествия съехались сотрудники полиции и бригада "скорой помощи". Судя по всему, стрелок кого-то ранил.

Ранее в Киеве после ДТП на Виноградаре началась драка, во время которой начали стрелять из пистолета. Как сообщили очевидцы, утром 11 июля автомобиль Volkswagen задел человека на пешеходном переходе, и друзья пострадавшего потребовали, чтобы водитель извинился, однако тот отказался. Пешеходы решили проучить его силой.

На Тростянецкой какой-то мужик вышел на улицу, пострелял с травматического пистолета людей и скрылся. Детали уточняются🤷🏻‍♂️ Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 17. Juni 2020

"Пока они дрались, местная алкоголичка украла сумку водителя, где был пистолет и выстрелила", - сообщают авторы видео.

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