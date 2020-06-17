Совсем скоро полиция Киева начнет проверять ношение масок в вагонах метро

Об этом советник начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон рассказала изданию "Сегодня", передает Politeka.net.

По ее словам, после ослабления карантина многие пассажиры подземки не соблюдают масочный режим, однако тут же закрывают лицо, услышав объявление по громкоговорителю. На станциях за выполнением правил карантина следят дежурные метрополитена и полицейские, но многие снимают защиту уже в вагонах. Пассажиры жалуются, что в масках душно.

"Мы не фиксируем эти нарушения, но они есть. Люди снимают маски в вагонах жалуясь, что им жарко или они плохо себя чувствуют. Но масочный режим – это решение, принятое на уровне Кабмина, и мы его должны соблюдать", - отметила Наталья Макогон.

Представитель метрополитена заявила, что вскоре за соблюдением мер безопасности в метро будут следить еще тщательнее - правоохранители начнут искать нарушителей не только на станциях, но и в поездах. Если пассажира поймают без маски, то могут наказать штрафом.

"Мы планируем усилить контроль за соблюдением масочного режима в вагонах метро. В ближайшие дни мы будем проводить с полицией профилактические инспекции соблюдения масочного режима в вагонах метро".

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