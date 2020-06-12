В Киевской области, случился конфликт со стрельбой. Как стало известно в инциденте взяли участие бывший и действующий депутаты Броварской районной рады.

Перепалка со стрельбой произошла в Княжичах, что в Броварском районе. Передает Politeka.net со ссылкой на сайт «Сегодня».

Сообщается, что действующий чиновник получил ранения в ноги, после того как набросился с палкой на детей.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, конфликт произошел возле дома депутата в Княжичах.

«Конфликт начался возле забора у дома депутата районной рады, где была куча песка. Там игрались дети. Мужчина вышел к ним и начал их бить палкой. Пострадал от ударов палкой по спине 12-летний мальчик. На место прибежали родители детей. Отец мальчика выстрелил в сторону депутата, защищая своего ребенка. По предварительной информация, стрелял из газового пистолета, который был переделан под травматический", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, уточнив, что стрелявший – экс-депутат Броварской районной рады.

Там отмечают, что конфликтные ситуации между соседями в поселке случаются часто.

"На место конфликта выехала следственно-оперативная группа. Были установлены все участники конфликта. Переделанное оружие изъято и отправлено на экспертизу. За данным фактом открыто уголовное производство – нанесение повреждений средней степени тяжести. Пострадавших отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести нанесенных повреждений. Выясняем все причины и обстоятельства происшествия", – добавляют в полиции Киевской области.

Ранее сообщалось, что на Киевщине местный депутат ударил ребенка палкой за то, что он подошел к пруду, который якобы принадлежит ему.

Отмечается, что озеро возле которого произошла стычка, закрыто забором, но только с одной стороны. Дети рассказали, что подошли к озеру с другой стороны, где никакого забора нет. Мальчишки скорее всего хотели просто искупаться.

Несмотря на то, что они извинились перед чиновником и собирались уходить, депутат ударил одного из детей палкой. После этого они убежали.

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