Спецслужбы РФ продолжают активно вербовать граждан Украины. Очередную попытку был разоблачен контрразведкой СБУ.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на сюжет 5 канала.

Отмечается, что агрессор пытался завербовать менеджера одной из столичных компаний, которая осуществляет поставки и ремонт комплектующих, в частности, для военной техники. Во время очередной командировки в России мужчину задержали сотрудники РФ. Его обвинили в незаконном поставки военной техники для ВСУ и подрыве обороноспособности России. Чтобы избежать наказания ему предложили сделку – он должен был собирать и передавать врагу информацию о военных поставках для украинской армии.

Однако мужчина оперативно сообщил украинскую разведку и рассказал все детали.

"Авиационные специалисты высокого класса, такие как ты, приглашают для ПМЖ в Россию. Они гарантируют высокооплачиваемую работу, жилье, оформление всех условий для семьи. У нас война с Россией и как можно думать о сотрудничестве и общения. Это измена. Я себе это в страшном сне не могу представить" – считает недозавербований Владимир.

Ранее сообщалось, что в Днепре разоблачили агента российских спецслужб

Как передает Politeka.net об этом сообщает пресс-служба СБУ в Днепропетровской области.

Как говорится в сообщении, житель Днепра, бывший работник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ, пока был в России.

Также известно, что его задачей был сбор информации о количественном составе, местах дислокации и вооружение украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области.

Кроме того, ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и правоохранителей, которые принимали участие в операции Объединенных сил, а уже собранные данные агент должен передавать российским кураторам с отработанные каналы связи.

Напомним, екс-священник УПЦ МП раскрыл правду о московской церкви: «включена в спецслужбы».

Как сообщала Politeka, СБУ пресекла попытки РФ вмешаться в выборы в Украине.

Также Politeka писала, в РФ задержали американского морпеха, который проводил шпионскую акцию.