К Киеву вскоре будет присоединён новый населённый пункт

Проект постановления об изменении границ Киевской области и Киева, и в частности о присоединении Коцюбинского к столице, был зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект №3620 подан группой народных депутатов 9 июня. Передает Politeka.net.

В пояснительной записке к постановлению уточняется, что КМДА обратилась к парламенту относительно изменения границ столицы путем присоединения Коцюбинского площадью 87 га, который является "анклавом Киева". Поселок не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме столицы, не входит ни в один административный район Киева и подчинен в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету.

Подчинение Коцюбинского Ирпеню приводит к ряду правовых конфликтов, компетенционных споров и проблемных вопросов в сфере бюджетных, земельных, налоговых отношений, собственности, порождает проблемы в социальных и гуманитарных областях.

"Автобусного сообщения между Коцюбинским и Ирпенем нет. Стационарное лечение жителей поселка осуществляется в Буче, что затрудняет получение своевременной медицинской помощи", – уточняют нардепы.

Кроме того, большая часть жилой инфраструктуры Коцюбинского обеспечивается предприятиями Киева, в частности водоснабжение и отопление.

Ранее сообщалось, что после скандала незаконную застройку в Киеве "легализовали" при помощи бордюра и отбойника.

Как сообщает Politeka.net, вопиющим кадром на своей странице в Facebook поделился блогер Сергей Наумович.

Ранее активист опубликовал кадры со строительства торгового центра "April City" на станции скоростного трамвая “Кольцевая дорога”. Стройка чудесным образом вылезла на проезжую часть и заняла целую полосу на проспекте Леся Курбаса.

Сергей Наумович предупредил киевлян, что возле здания ТЦ будут собираться пробки.

"Ну и внешний вид: структура дороги, отбойник… и хоп! кусок здания торчит", - отметил блогер.

Советник мэра Киева Виталия Кличко, Максим Бахматов, ответил в комментариях и заявил следующее: "Тупо шок. Выясняем". Судя, по его словам, в мэрии знать не знали о строительстве здания посреди дороги и пока только разводят руками.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко ошарашил заявлением о мосте, на который выделили миллиарды: "Никогда не будет достроен".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".