В Киеве льготникам придется ездить на общественном транспорте по новым правилам
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook, вскоре каждому пассажиру понадобится электронный билет, передает Politeka.net.
С 1 июля весь пассажирский транспорт Киева переходит на автоматизированную систему оплаты и учета проезда. В связи с этим каждому льготнику необходимо получить "Муниципальную карту "Карточка киевлянина", а иначе просто не сможет законно ездить.
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Электронную карту можно получить в отделениях "Ощадбанка" или купить в специализированных киосках. Жителям Киева, которым оплачивают льготный проезд из городского бюджета, будут выдавать "Карты киевлян" бесплатно. Они действуют в транспорте любой формы собственности.
Пресс-служба министерства приводит список документов, необходимый для оформления:
- Украинский паспорт или другой документ, который его заменяет;
- Идентификационный код, у людей, которые отказались от него по религиозным причинам, должна быть отметка в паспорте;
- Документы, которые подтверждают право на получение "Карты киевлянина";
- Удостоверение, которое дает право на льготный проезд, если такое есть;
- Справка о постановке на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС (при наличии таковой).
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