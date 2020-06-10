Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил киевлянам наказанием за нарушение карантина в столице
Как сообщает Politeka.net, такое заявление глава КГГА сделал 10 июня во время онлайн-брифинга.
В конце мая власти Киева возобновили работу общественного транспорта, включая метро. По словам Виталия Кличко, именно там люди чаще всего заражаются во время эпидемии. В связи с этим он призвал жителей столицы соблюдать меры безопасности в салонах.
"Напомню, наибольшее число заражений - это примерно 34% - происходят в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку", - отметил Виталий Кличко.
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Мэр Киева подчеркнул, что за соблюдением норм безопасности следит полиция. Кличко также напомнил о больших штрафах за нарушения, которые составляют 17-34 тысячи гривен.
"С 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, правоохранители составили 58 протоколов на водителей маршруток за нарушение ими регламентов безопасности", - отчитался Кличко.
Он добавил, что в коммунальном транспорте, помимо полицейских, за соблюдением правил следит муниципальная стража. Сами транспортные средства трижды в день дезинфицируют.
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Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.