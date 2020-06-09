В Киеве, в районе Троещины, неизвестный построил себе «дачу» прямо на крыше жилого высотного дома.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канале "Киев сегодня".

Отмечается, что импровизированный домик из фанерных листов и жести появился на крыше дома по улице Лаврухина недавно – возможно, во время карантина. Неизвестный «захватчик» даже собрался ставить вокруг домика забор.

«На Троещине киевлянин построил себе дом прямо на крыше высотки. По периметру дома по улице Лаврухина, 11, на крыши уже расставлены металлические столбики и планируется возведение забора», - пишут в сообществе.

«Понятно, что это незаконно. Но он никому не мешает. Доступ ко всем техническим помещениям свободен», - отмечает начальник домового ЖСК.

Ранее сообщалось, что после скандала незаконную застройку в Киеве "легализовали" с помощью бордюра и отбойника.

Как сообщает Politeka.net, кричащим кадром на своей странице в Facebook поделился блогер Сергей Наумович.

Ранее активист опубликовал кадры со строительства торгового центра "April City" на станции скоростного трамвая “Кольцевая дорога”. Строительство чудесным образом вылезла на проезжую часть и заняла целую полосу на проспекте Леся Курбаса.

Сергей Наумович предупредил киевлян, что возле здания ТЦ будут собираться пробки.

"Ну и внешний вид: структура дороги, отбойник.... и хоп! кусок здания торчит", - отметил блогер.

Советник мэра Киева Виталия Кличко, Максим Бахматов, ответил в комментариях и заявил следующее: "Тупо шок. Выясняем". Судя по его словам, в мэрии знать не знали о строительстве здания посреди дороги и пока только разводят руками.

В новом посте Сергей Наумович написал, что скандальный участок находится в коммунальной собственности и предназначен для строительства зданий конечной остановки. "То есть территория принадлежит общине, управление которой мы доверили муниципальной власти", - подчеркнул автор.

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко ошарашил заявлением о мосте, на который выделили миллиарды: "Никогда не будет достроен".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".