Можно ведь просто перекрыть

После скандала незаконную застройку в Киеве "легализовали" при помощи бордюра и отбойника

Как сообщает Politeka.net, вопиющим кадром на своей странице в Facebook поделился блогер Сергей Наумович.

Ранее активист опубликовал кадры со строительства торгового центра "April City" на станции скоростного трамвая “Кольцевая дорога”. Стройка чудесным образом вылезла на проезжую часть и заняла целую полосу на проспекте Леся Курбаса.

Сергей Наумович предупредил киевлян, что возле здания ТЦ будут собираться пробки.

"Ну и внешний вид: структура дороги, отбойник.... и хоп! кусок здания торчит", - отметил блогер.

Советник мэра Киева Виталия Кличко, Максим Бахматов, ответил в комментариях и заявил следующее: "Тупо шок. Выясняем". Судя по его словам, в мэрии знать не знали о строительстве здания посреди дороги и пока только разводят руками.

В новом посте Сергей Наумович написал, что скандальный участок находится в коммунальной собственности и предназначена для строительства зданий конечной остановки. "То есть территория принадлежит громаде, управление которой мы доверили муниципальной власти", - подчеркнул автор.

На новом фото видно, как городские власти решили проблему с ТЦ:

"Нам дали понять, что это так и останется. Бровки и отбойник поставили под углом, мол, так было задумано, подсыпали камушков, а одна полоса проезжей части ушла "в пользу знатоков".

Как сообщала Politeka, Кличко сделал громкое заявление о возвращении на ринг.

Также мы писали, что Кличко ошарашил заявлением о мосте, на который выделили миллиарды: "Никогда не будет достроен".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко предупредил о массовом сносе жилых домов в Киеве: какие районы ждет "реновация".