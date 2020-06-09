В Киеве разваливающийся мост над проспектом Победы стянули хлипкими металлическими скобами

Как сообщает Politeka.net, киевляне показали последствия ремонта от столичных властей (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

"Устали? Возможно вам помогут скобы. Именно так решили столичные инженеры и отремонтировали уставший мост металическими скобами (спасибо, что не изолента). Осталось только пофантазировать во сколько тысяч гривен этот ремонт обошелся городу", - пишет сообщество dtp.kiev.ua.

Как рассказал автор в видеоролике, таким креативным способом коммунальщики починили переезд на улице Дегтяревской. Можно заметить, что тяжелые перилла потрескались и грозят рухнуть на проспект Победы.

"Вот смотрите, куда наши люди девают свои миллионы... Наша власть так ремонтирует мосты, чтобы не упало людям на голову", - отметил мужчина, который снял "уставший" мост на камеру.

Пользователи социальной сети возмутились ситуацией в комментариях:

"Этот мост ведь ремонтировали года 4 назад"; "Вот это технолигии по ремонту.. Как это они еще скотч и изоленту не применили. Я думаю миллионами там не обошлось. Разве что в долларовом эквиваленте🤣🤣🤣🤣. Все таки на металические скобы потратились. Теперь страшно там ехать"; "А потом чувак на грузовике завалит мост, а они ему протокол за дтп... 🤦‍♂️"; "Главное, что покрашенный"; "эти скобы держут парапет... и за это скажите спасибо что на туарег не упал забор этот)".

Устали? Возможно вам помогут скобы Именно так решили столичные инженеры и отремонтировали уставший мост металическими скобами (спасибо, что не изолента). Осталось только пофантазировать во сколько тысяч гривен этот ремонт обошелся городу. Gepostet von dtp.kiev.ua am Montag, 8. Juni 2020

Неизвестно, как долго аварийный мост продержится на скобах, и собираются ли его реконструировать.

Напомним, мост Метро в Киеве срочно перекрыт, может взлететь на воздух: "в руке держит пульт", фото.

Как сообщала Politeka, в Киеве "устал" еще один мост, фото аварии: "По второму кругу ремонтируют".

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