В Киеве поломка Южного моста вызвала масштабную пробку
Как сообщает Politeka.net, о причинах аварии пресс-служба КГГА написала в Facebook.
26 мая, на Южном мосту оборвалась часть накрывочного листа на одном из деформационных швов. В "Киевавтодоре" заявили, что специалистам понадобится 3-4 часа на ремонт.
Авария значительно затруднила движение на Правый берег. Как сообщают очевидцы, большая пробка образовалась на проспекте Бажана в районе станции метро "Позняки". Она тянется от Южного моста до въезда в столицу со стороны Бориспольского шоссе.
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Киевляне возмутились происшествием в социальных сетях. Горожане пишут, что Южный мост ломается уже не впервые за последнее время, несмотря на ремонты деформационных швов:
"Сколько ремонтировали тот мост и снова аварийная ситуация"; "Деформационные швы уже по второму кругу ремонтируют.
Есть план со сроками, где их можно увидеть?"; "Может передать мосты туркам в управление"; "А на Северном мосту ситуацию кто-то из вас контролирует, что там делается вернее, ничего не делается..."; "Разве ремонтировали, деньги отмывали!"; "Каждый год ремонтируют по 6 швов, и так длится ремонт бесконечно".
Напомним, стеклянный мост Кличко снова "устал", появились фото: "Весь ходуном ходит".
Как сообщала Politeka, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.
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