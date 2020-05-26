Сколько еще это будет продолжаться?

В Киеве поломка Южного моста вызвала масштабную пробку

Как сообщает Politeka.net, о причинах аварии пресс-служба КГГА написала в Facebook.

26 мая, на Южном мосту оборвалась часть накрывочного листа на одном из деформационных швов. В "Киевавтодоре" заявили, что специалистам понадобится 3-4 часа на ремонт.

Авария значительно затруднила движение на Правый берег. Как сообщают очевидцы, большая пробка образовалась на проспекте Бажана в районе станции метро "Позняки". Она тянется от Южного моста до въезда в столицу со стороны Бориспольского шоссе.

Киевляне возмутились происшествием в социальных сетях. Горожане пишут, что Южный мост ломается уже не впервые за последнее время, несмотря на ремонты деформационных швов:

"Сколько ремонтировали тот мост и снова аварийная ситуация"; "Деформационные швы уже по второму кругу ремонтируют.

Есть план со сроками, где их можно увидеть?"; "Может передать мосты туркам в управление"; "А на Северном мосту ситуацию кто-то из вас контролирует, что там делается вернее, ничего не делается..."; "Разве ремонтировали, деньги отмывали!"; "Каждый год ремонтируют по 6 швов, и так длится ремонт бесконечно".

Напомним, стеклянный мост Кличко снова "устал", появились фото: "Весь ходуном ходит".

Как сообщала Politeka, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.

Также Politeka писала, что мощный пожар охватил жилой дом в Киеве, есть пострадавшие: кадры ЧП.