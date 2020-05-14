"Стеклянный" мост Виталия Кличко в центре Киева снова перекрыли из-за проблем с панелями

Как сообщает Politeka.net, очевидцы показали в социальных сетях, как выглядит стекло после недавних погодных катаклизмов в столице.

Как видно на фотографии, после проливных дождей в Киеве две стеклянные панели помутнели, а одна из них выглядит потрескавшейся. Из-за этого участок моста перекрыли металлическим забором и заградительной лентой с предупреждением: "За ограду не заходить! Опасно!".

Киевляне бурно отреагировали на происшествие в социальных сетях:

"Может, нафиг то стекло? И лучше железное то установить?"; "Мост весь ходуном ходит... Кругом трещины. Ясен же пень, что стекло тоже будет лопаться... Надо было строить нормально, тогда б и стёкла долго служили..."; "Гарантия на стекла закончится, заАСфальтируют 😄"; "Стекло после дождя и грязи трудно назвать стеклом. Весь первоначальный смысл данных стекл убила непродуманность. За ними нужно ухаживать регулярно"; "Что-то быстро он устал и состарился. Чаще таскайте туда главного прораба, Витальку. Пускай любуется"; "Что-то мне кажется там нарушена технология. Оно не имеет так часто трескаться!".

Стоит отметить, что пешеходный мост от Арки Дружбы народов до Владимирской горки открыли летом 2019 года. С тех пор стеклянные панели уже неоднократно трескались.

Напомним, часть путепровода рухнула на остановку в Киеве, видео: "Заборчик устал".

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