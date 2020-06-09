В столице могут ввести специальные рекомендации, которые ограничат выход на улицу людям старше 60 лет, поскольку они входят в группу риска коронавируса.

А как известно, на минувшей неделе в Украине в целом и в столице в частности увеличилось число инфицированных коронавирусом и даже был установлен антирекорд - 588 случаев за сутки. Передает Politeka.net.

Про новые ограничительные меры заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

С 10 июня в Украине планируется новое ослабление карантина, но некоторые регионы к этому все еще не готовы. Так, ранее в Минздраве заявили, что это Киев и 7 областей - Волынская, Житомирская Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черниговская и Черновицкая области.

В связи с этим пенсионерам столицы - тем кому от 60 лет и выше - могут порекомендовать оставаться дома до тех пор, пока ситуация не улучшится. Этот вопрос находится в компетенции Киевской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что Кабмин вводит в Украине новые правила карантина из-за китайского вируса.

Как сообщает Politeka.net, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о них в эфире телеканала "Украина 24".

Кабинет министров продолжает постепенно снимают ограничения из-за китайского вируса по всей Украине. С 10 июня власти планируют запустить новый этап ослабления карантина, в рамках которого разрешат проводить массовые мероприятия. Виктор Ляшко подчеркнул, что санитарные ограничения все еще будут действовать:

"Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение: не более одного человека на 5 квадратных метров", - рассказал Ляшко.

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