7 июня в Киеве ушел из жизни известный волонтер и ветеран АТО Виталий Паныч

Как сообщает Politeka.net, печальное известие опубликовали в соцсети Facebook волонтер Анна Майборода и .

"Ушел из жизни выдающийся волонтер Виталий Паныч, умер в реанимации 4-й киевской больницы. Всего 40 лет", - написал журналист Юрий Бутусов. - "Виталий проявил себя в войне как выдающийся Гражданин и Патриот. Он вел очень активную волонтерскую работу, многократно при этом рисковал жизнью, в том числе и с оружием в руках... Он жил одной жизнью с армией".

По его словам, волонтер несколько дней болел дома с высокой температурой, а до этого перенес тяжелую операцию на почках. Тесты ПЦР не обнаружили китайский вирус, поэтому Виталия Паныча слишком поздно госпитализировали в инфекционное отделение - врачи не смогли спасти ему жизнь. Кроме того, вещи ветерана АТО пропали из медучреждения.

"После смерти в больнице украдены деньги, телефон и документы Виталия - полиция начала расследование", - заявил Юрий Бутусов.

Ранее волонер Татьяна Бедняк сообщила, что Виталий Паныч попал в больницу с пневмонией, почечной и сердечной недостаточностью. Несмотря на все усилия медиков, сердце героя АТО остановилось навсегда.

Блогер и волонтер Юрий Касьянов также рассказал о том, каким был покойный Виталий, и призвал всех неравнодушных помочь семье Паныча:

"Мы с ним редко пересекались. Я просто знал, что вот он - есть, стоит рядом плечом к плечу, делает очень нужное дело, работает на нашу общую победу, спасает чьи-то жизни... А его не спасли, не вышло".

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