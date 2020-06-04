в Течение ближайших часов Киев накроет непогода, синоптики прогнозируют шквальный ветер и мощные грозы.

Об этом заявили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, передает Politeka.net со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Также отмечается, что в Киеве объявили штормовое предупреждение И уровня опасности. Киевлян призвали плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении.

На данный момент в столице солнечно и тепло. С самого утра в центральной части Киеве сухо, но был дождь на окраине города.

Напомним, синоптики Украинского гидрометцентра и Наталья Диденко прогнозируют, что уже на этих выходных местами до +30 градусов.

Так, Диденко на своей странице в Facebook рассказала, что 6 и 7 июня жарко будет на Юге, Востоке и Днепропетровской областях.

"Уже с 6-го июня тепло будет раскручиваться и дальше нас ждут жаркие дни. На Троицу в Украине ожидается +23+28 градусов, на Юге и Востоке местами до +30 градусов!", - написала синиптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте показали, в каких регионах в субботу, 6 июня, и на Троицу, 7 числа, будет жарче всего. В эти дни от осадков сохранится преимущественно Восток и Юг Украины.

Напомним, июньский снег неожиданно выпал под Киевом: кадры аномалии.

Как сообщала Politeka, лето поиграет на нервах украинцев, которые окажутся под ударом: свежий прогноз.