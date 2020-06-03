Погода этого года демонстрирует настоящие чудеса – снега зимой почти не было, но его можно увидеть теперь летом.

Так, жители села Демидов Вышгородского района, что под Киевом, сняли летний снег, который выпал во второй день июня. Об этом передает Politeka.net.

Сообщается, что июньский снег шел около 10 минут и смог даже создать небольшие сугробы. Пользователи соцсетей призывают лето остановиться и опомниться.

Ранее сообщалось, что мощный циклон не планирует уходить с территории Украины. Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, центр циклона будет находиться над западной частью Украины.

Наталья Диденко также предупредила украинцев, что дожди охватят большинство регионов.

"...Просвещения, прояснения возможны вдоль полосы от Сумщины, Харьковщины через Днепропетровщину в Запорожье. Ветер в среду ожидается с юга и это дает нам теплую надежду. Скорость ветра в пределах 3-10 м/сек. 3-го июня ночью еще будет холодно, +5+9 градусов, на Юге и Востоке до +12 градусов", - отметила синоптик.

Специалист также отметила, что днем самая высокая температура ожидается в восточных регионах Украины: там потеплеет до +23 градусов.

Также стоит отметить, что погода по всей территории Украины 3 июня разочарует граждан, кроме сильных дождей часть регионов накроют грозы

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Да, на западной Украине будут сильные дожди. Здесь столбик термометра опустится до 12-15 градусов выше нуля. В ночное время суток похолодает еще больше – до 5-8 градусов.

Напомним, погода подпортит украинцам начало лета, синоптики предупредили о новом ударе.

Как сообщала Politeka, лето отменяется, погода из первых дней июня ударит по украинцам.

Также Politeka писала, что стихийное бедствие надвигается на Украину, появилось предупреждение.