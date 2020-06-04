Строительный "пиар-ход" мэра Виталия Кличко может обернуться транспортным коллапсом для Киева

Об этом пишет "Знай.ua" со слов эксперта Александра Кавы, передает Politeka.net.

Вот уже долгие годы киевляне ждут метро на Виноградаре и Троещине. Виталий Кличко обещает открыть новые станции и уже выделил на строительство более шести миллиардов гривен. Александр Кава утверждает, что вместо решения проблем киевский мэр лишь создает новые.

"Кличко начал финансировать строительство метро на Виноградарь лишь потому, что планировал его открыть перед предстоящими местными выборами, чтобы изобразить из себя великого мэра, который все делает для города", - отметил аналитик.

Александр Кава напомнил, что этот проект срывается и вряд ли будет закончен к мэрским выборам в Киеве. Планы Виталия Кличко идут прахом, а деньги уже выделены:

"Финансировать его начали в прошлом году, рассчитывая на то, что открытие состоится к 2020 году, но возникли проблемы с подрядчиком – он выбился из сроков и выполнить работы уже не сможет до этой осени".

Эксперт предупредил, что метро на Виноградарь не сможет обеспечить нормальный проезд для жителей Киева. Новая линия продолжает зеленую ветку метрополитена, и без того перегруженную пассажирами:

"Мы просто еще догрузим зеленую ветку и пересадочные узлы, которые и так крайне перегружены и не справляются с существующим пассажиропотоком".

По словам эксперта, нужно было сосредоточиться на "Правобережном контуре" - новой ветке метро от станции "Вокзальная" до "Лукьяновской" с пересадкой на "Лукьяновскую", туда же может войти станция "Подольская" с пересадкой на "Тараса Шевченко". Эта линия стала бы плацдармом для продления метро на Троещину и помогла бы разгрузить переходы.

Кава также напомнил об обращении Киевсовета к президенту и Кабмину, в котором члены профильных комиссий оценили стоимость строительства в 40-50 миллиардов гривен.

"Бюджет Киева достаточный для того, чтобы профинансировать строительство метро на Троещину. Если бы поменьше воровали и не брали "откатов" по 70 % от положенных сумм, то на все бы средств хватило", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что упомянутый "Правобережный контур" обойдется бюджету всего втрое дешевле - его можно построить за 15 миллиардов.

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