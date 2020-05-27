Рабочие случайно пробили трубу с газом во время строительства метро на Виноградаре

Как сообщает Politeka.net, кадры аварии опубликовали в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

На опубликованных кадрах видно, как во время работ эскаватор задел трубу, из которой тут же ударил газ. Поток хорошо заметен благодаря частицам почвы. Видимо, водитель запаниковал, ведь башня строительной машины начала бесцельно вращаться.

"Киев. Метрострой опять мочит. Напротив Кристерграда. Аварийки стоят. Трубу раскопали. И активно обсуждают проблему собравшиеся начальники. И курят. Видимо газ не идет уже", - сообщили источники.

Очевидцы также опубликовали фотографию, на которой видно автомобиль газовой службы. Место пробития раскопали, у него собралось несколько человек. Судя по всему, строительные работы временно приостановили.

Киев. Метрострой опять мочит Напротив кристерграда Аварийки стоят. Трубу раскопали. И активно обсуждают проблему собравшиеся начальники. И курят. Видимо газ не идет уже (teeth) Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 27. Mai 2020

С 25 мая киевское метро возобновило работу после ограничений, но уже 27 мая Виталий Кличко решил ужесточить правила для пассажиров.

"В метро в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске", - заявил киевский мэр.

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