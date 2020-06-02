Рестораторы устроили массовый протест против карантина в Киеве

Как сообщает Politeka.net, кадры акции и подробности появились в социальных сетях.

Сотрудники заведений общественного питания вышли на улицы столицы. Активисты собрались под стенами Кабинета министров и потребовали, чтобы ресторанам и кафе разрешили работать не только на внешних площадках, но и в помещениях. Участники обратили внимание, что далеко не во всех заведениях есть летние террасы.

Активисты пришли в фирменной одежде и с символами своих ресторанов. Они начали греметь посудой и подняли плакаты с надписями: "Мы безопаснее, чем метро и маршрутки", "Нас миллионы, дайте работать", "Все хотят быть Велюр" и другими. Рестораторы утверждают, что смогут обеспечить безопасность в залах своих заведений.

Ранее, 29 мая, украинцы собрались на протест у здания Офиса президента Зеленского, чтобы выразить свое недовольство министром здравоохранения Максимом Степановым. Активисты обвинили последнего в закупке защитных костюмов для медиков по завышенным ценам.



Активисты подошли к организации креативно - установили ди-джейский пульт, за которым стоял мужчина в маске, изображающей лицо Степанова. При этом на всю округу играла музыка.

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