У Виталия Кличко нет комплексного видения развития Киева и самодостаточности, чтобы добиться в этой области успеха

Как сообщает Politeka.net, об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев. Он прокомментировал видео, которое мэр Киева записал со своим приятелем Арнольдом Шварценеггером по случаю Дня города в столице. Журналист сравнил бывшего губернатора Калифорнии с Кличко и отметил, что это сравнение явно не в пользу последнего.

«Но проблема с Кличко в другом. У него нет комплексного видения развития города. Он мелкий сам по себе», - отметил Лесев.

Он напомнил, что Кличко отдал столицу «на растерзание» застройщикам и «смотрящим». По словам ведущего, мэр попросту не думает о том, каким город должен стать через несколько лет. Из-за этого у Киева накопилось множество проблем, которые остаются нерешенными.

«Вся его команда заточена на одну функцию – тырить на схемах… И вот этим он отличается от своего кореша Шварценеггера. Тот, повторюсь, был не идеальным губернатором. Но Арни делал так, чтобы миллионы людей со всей планеты мечтали переехать в Калифорнию. А Кличко сам в свои рабочие дни уезжает на побывку в Калифорнию. Мэр-путешественник для которого Киев – бабловый источник красивой жизни», - подчеркнул ведущий.

Он добавил, что Шварценеггер сильно удивился бы, увидев, что творится в Киеве при мэре Кличко.

Напомним, Кличко похвастался достижением и разгневал киевлян: "Украл 400 миллионов, но собрал 370 тысяч".

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