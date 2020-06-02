Андрей Пальчевский стал фаворитом в борьбе за кресло мэра Киева

Об этом сообщает Politeka.net.

В частности, журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский стал победителем анонимного опроса, который был проведен Telegram-каналом "Kyiv Live".

Так, пользователям предложили выбрать, кого бы они хотели видеть мэром Киева после новых выборов.

25% пользователей свой голос отдали за самовыдвиженца-журналиста Андрея Пальчевского, на втором месте оказался действующий мэр Киева Виталий Кличко (24%).

ТОП-5 фаворитов в борьбе за кресло мэра выглядит следующим образом:

Андрей Пальчевский - 25%;

Виталий Кличко - 24%;

Сергей Притула ("Голос") - 16%;

Николай Томенко ("Рідна країна") - 5%;

Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5%.

18% опрошенных на предстоящих местных выборах отдали бы свой голос за другого кандидата.

Стоит отметить, что в голосовании участвовали более 222 тысяч человек.

Напомним, ранее в украинской столице был проведен соцопрос, который определил двух фаворитов в борьбе за кресло мэра.

Ими оказались журналист Андрей Пальчевский и мэр Виталий Кличко, а социсследование проводили в Киеве с 13 по 17 мая.

Так, Виталий Кличко имеет поддержку киевлян на уровне 19.1% и 23.9% среди тех, кто определился. Вторым в гонке за креслом мэра с 18,1% и 22,6% среди тех, кто определился, стал самовыдвиженец Андрей Пальчевский.

Места в пятерке поделили Николай Томенко ("Рідна країна") с 9% голосов, Сергей Притула ("Голос") - 5,4% и за Андрея Билецкого ("Национальный корпус") отдали бы голоса 4,6% киевлян.

Ранее мы рассказывали, как журналист Андрей Пальчевский раскрыл украинцам грандиозный обман. В частности, он раскритиковал украинскую власть за то, что обещанная справедливость так и не восторжествовала, напомнив, что скоро в Украине состоятся выборы.

Он решил напомнить, как перед выборами в 2014 году в обществе активно обсуждали кандидатуру Петра Порошенко, веря в то, что богатому человеку не нужно воровать деньги у государства.

«Мы помним выборы, когда говорили: «Да что вы, он такой богатый, он воровать не будет». Это про Петра Алексеевича. Кстати мысль эта распространялась его людьми. А потом русская красавица, часть вторая. И им же никто не занимается. Самое большое разочарование в сегодняшней власти именно это. Что не была восстановлена справедливость. И не будет уже, это абсолютно ясно», - подвел итог Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине

Как сообщала Politeka, Пальчевский предупредил Зеленского об ошибке, которая обернется катастрофой

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл, в чем главная особенность столицы: «Киев на пороге больших перемен».