На Киевщине произошла стрельба, есть пострадавшие

Сегодня, 29 мая, стало известно о вооруженном нападении в Броварах по ул. Олимпийская (район Торгмаш), сообщает Politeka.net. Вооруженные люди расстреляли маршрутку прямо в одном из дворов на стоянке.

Как сообщают журналисты, стрельба произошла из-за большого конфликта между несколькими перевозчиками.

По предварительным данным, 11 человек задержали, три человека находятся с нетяжелыми огнестрельными ранениями в больнице.

Замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент. Так, в сообщении говорится, что между предпринимательскими структурами, со стороны чиновников, произошли разборки в результате распределения маршрутов.

Отмечается, что у задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.

Также стало известно, что стрельбу устроили две группы «маршрутчиков», которые делили пригородные маршруты. Это стало результатом отмены ряда тендеров на их распределение, проведенные еще в 2015 году.

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Напомним, в одном из сел под Киевом произошла стрельба.

Как оказалось, мужчина решил наказать компанию молодых людей, которые нарушали карантин и гуляли на берегу озера. Первый использовал устройство для стрельбы резиновыми пулями.

После нападения несколько человек получили рваные раны на ногах. Пострадавших оперативно увезли в больницу, их состояние было стабильным.

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