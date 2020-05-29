На Киевщине произошла стрельба, есть пострадавшие
Сегодня, 29 мая, стало известно о вооруженном нападении в Броварах по ул. Олимпийская (район Торгмаш), сообщает Politeka.net. Вооруженные люди расстреляли маршрутку прямо в одном из дворов на стоянке.
Как сообщают журналисты, стрельба произошла из-за большого конфликта между несколькими перевозчиками.
По предварительным данным, 11 человек задержали, три человека находятся с нетяжелыми огнестрельными ранениями в больнице.
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Замминистра МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook прокомментировал инцидент. Так, в сообщении говорится, что между предпринимательскими структурами, со стороны чиновников, произошли разборки в результате распределения маршрутов.
Отмечается, что у задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия.
Также стало известно, что стрельбу устроили две группы «маршрутчиков», которые делили пригородные маршруты. Это стало результатом отмены ряда тендеров на их распределение, проведенные еще в 2015 году.
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Напомним, в одном из сел под Киевом произошла стрельба.
Как оказалось, мужчина решил наказать компанию молодых людей, которые нарушали карантин и гуляли на берегу озера. Первый использовал устройство для стрельбы резиновыми пулями.
После нападения несколько человек получили рваные раны на ногах. Пострадавших оперативно увезли в больницу, их состояние было стабильным.
Напомним, в Киеве открыли стрельбу среди белого дня: первые подробности.
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