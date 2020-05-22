В подтверждение своих слов он выложил «два дня из жизни этих животных» – поминутную раскладку перемещений упомянутых лиц

Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос направил обращения чиновникам и правоохранителям по поводу информации о влиянии «смотрящего» Дениса Комарницкого на руководство Киевской городской государственной администрации и о его связях с Офисом президента

Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook, передает "Знай.ua".

Читайте новый эпизод «в мире животных». Как я рассказывал ранее, киевское опг уходит корнями в офис президента и Ермак... Gepostet von Geo Leros am Donnerstag, 21. Mai 2020

«Как я рассказывал ранее, киевское ОПГ уходит корнями в Офис президента и Ермак (глава ОП Андрей Ермак. – ред.) свои указания передаёт смотрящему за Киевом – Комарницкому. Старший по Киеву Тищенко (нардеп от СН Николай Тищенко. – ред.), который со своей сестрой Юлией и её мужем Германом отвечают за инфраструктурные стройки в столице. Указания Комарницкий получает и через Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента, которого я называю ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, чёрный пиар и другую нечисть, которая выходит из 383 кабинета ОП», – сообщил Лерос.

В подтверждение своих слов он выложил «два дня из жизни этих животных» – поминутную раскладку перемещений упомянутых лиц.

Так, по его словам, 11 апреля в 13:35 из коттеджного городка «Клим» в Козине, где живет Денис Комарницкий, выехал автомобиль Toyota Camry номерной знак: АА2030КА, на пассажирском сиденье которого находился Денис Комарницкий. Именно из этого авто Тищенко носил коробки прямо в офис президента, о чем ранее сообщали СМИ.

«В 13:44 они заехали на парковку ресторана Fabius на Столичке, где из автомобиля вышел Комарницкий и встретился с Подоляком. Они вошли во внутренний двор, где, похоже, «поболтали о высоком». В 14:43 Комарницкий и Подоляк вышли из ресторана и разъехались по домам» – рассказал Гео Лерос.

Он подчеркнул, что подобные встречи проходят регулярно, и 8 мая одновременно в киевском бизнес центре IQ оказались Подоляк, Тищенко и Комарницкий.

«Автомобиль с Комарницким в 14:15 заехал в подземный паркинг бизнес-центра IQ, где предположительно находится офис Комарницкого. В 16:20 возле выезда из подземного паркинга IQ был замечен автомобиль RANGE ROVER АА0614ОО, которым пользуется Подоляк. В 16:59 в паркинг въехал Mercedes-Benz S 400 черного цвета АА9911КМ (зарегистрирован 23.08.2019 на имя Тищенко Н. Н.). Он покинул бизнес центр в 20:10. В 20:34 из подземного паркинга выехал автомобиль с Комарницким», – описал события парламентарий.

Народный депутат также отметил, что направил запросы в правоохранительные органы по поводу записи телефонного разговора замглавы КГГА Вячеслава Непопа с Комарницким, где попросил дать оценку роли «смотрящего» в Киеве, а также запрос по поводу передачи коробок из авто Комарницкого в Офис президента.

«Удивляет отсутствие реакции Кличко, будто такие разговоры с его подчиненным и признаки коррупционных договорняков, которые видно на фото, являются нормальным порядком вещей в столице. Также обратился к Ермаку, чтоб он потрудился объяснить, что в «чёрных ящиках», которые как в игре «поле чудес» внесли предположительно ему в кабинет в офисе президента Украины. К нему же отправил запрос по поводу встреч его советника Подоляка с теневым куратором столицы Комарницким», – заключил Гео Лерос.