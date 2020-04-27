В городе Бровары Киевской области злоумышленники устроили взрыв в отделении банка

Как сообщает Politeka.net, подробностями и фотографиями с места происшествия поделилась пресс-служба региональной Нацполиции.

26 апреля произошло ЧП в здании №7 на улице Независимости. Мощный взрыв повредил окна, двери и фасад рядом с банкоматом "Таскомбанка". К счастью, никто из людей не пострадал.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, кинологи и взрывотехники. Предполагается, что неизвестные пытались взорвать банкомат. Отмечается, что у них ничего не получилось, ведь банкомат устоял, а в самом отделении ничего не пропало. Открыто уголовное производство по факту повреждения имущества.

Ранее в Киеве взорвали банкомат, расположенный в здании одного из супермаркетов Святошинского района на улице Покотило, 7. Судя по опубликованным кадрам, подрывники добились своей цели - банкомат вылетело из стены и оказался на улице. Кроме того, взрыв повредил часть супермаркета.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые провели следственно-оперативные мероприятия, а также взрывотехники. Полиция ведет расследование, но пока не разглашает детали. В то же время, местные жители пишут в социальных сетях, что слышали звуки взрыва. Возможно, найдутся свидетели преступления.

Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве: «люди в панике», дома содрогнулись, загадочные детали.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел под Киевом, все в огне: "Город оказался...".

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