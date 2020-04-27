Спасатели с трудом погасили пожар в Соломенском районе Киева

Как сообщает Politeka.net, пресс-служба столичного ГСЧС раскрыла подробности ЧП и поделилась кадрами с места инцидента.

Пожар вспыхнул вечером 26 апреля в подземном пешеходном переходе по адресу улица Георгия Кирпы, 1 возле Южного киевского вокзала. Сначала загорелся один киоск, а уже с него огонь перебросился на соседние роллеты и торговые ряды. Пламя быстро распространилось и охватило площадь 50 квадратных метров.

В 22:26 бойцы локализовали возгорание, и в 23:40 — ликвидировали при помощи пожарно-спасательной техники, в тушении учавствовали 35 пожарных. Огонь нанес непоправимый ущерб: уничтожил семь торговых лотков и закоптил все вокруг — стены и потолок теперь покрыты слоем черной гари. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее на Киевщине вспыхнул пожар у села Старые Безрадичи Обуховского района. Киевские спасатели сообщили о возгорании травяного настила и камыша, а черный дым был виден издалека. К ликвидации огненной катастрофы привлекли 23 человека и 6 единиц техник ГСЧС. Жертв и пострадавших нет. От пожара удалось спасти пять жилых домов, однако он уничтожил три хозяйственные постройки и два дачных дома.

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