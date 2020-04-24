В Киеве загорелось Байковое кладбище в Голосеевском районе

Подробности чрезвычайного происшествия Politeka.net сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. Спасатели опубликовали в сети кадры с места инцидента.

Пожар заметили вечером 23 апреля. На известном кладбище, расположенном на улице Байковой. Сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия и оперативно устранили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели передают, что загорелся мусор в пяти разных очагах, общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Предполагается, что причиной пожара стал поджог, совершенный неизвестными лицами.

Стоит подчеркнуть, что с 17 апреля по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве запрещено посещение кладбищ. Можно лишь захоронить человека, а вот навестить могилу уже усопшего нельзя.

Ранее стало известно о другом пожаре, который произошел в 50 километрах от Киева. Как сообщили очевидцы, в Вышгородском районе загорелся лесь возле села Катюжанка. На кадрах можно заметить много дыма, который двигается по направлению к столице.

«Конкретно горит лес прямо сейчас. Плохи дела», - утверждает автор видео. Накануне представители МЧС заявили, что главной причиной массовых пожаров в Киевской области являются поджоги.

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