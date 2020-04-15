15 апреля неизвестные злоумышленники устроили мощный взрыв в одном из супермаркетов Киева
Как сообщает Politeka.net, очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальных сетях.
Как стало известно, взрыв произошел в Святошинском районе Киева. Неизвестные устроили его, чтобы уничтожить банкомат "Приватбанка" на улице Покотило, 7. Устройство было вмонтировано в фасад супермаркета.
Судя по опубликованным кадрам, подрывники добились своей цели - банкомат бувально вылетел из стены и оказался на улице. При этом взрыв разрушил часть супермаркета. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые провели следственно-оперативные мероприятия, а также взрывотехники.
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Детали пока неизвестны. В то же время, местные жители пишут в социальных сетях, что слышали звуки взрыва. Возможно, найдутся свидетели преступления.
Ранее, 14 апреля на левом берегу в Киеве произошел взрыв, который привел к масштабному пожару на местной елекстростанции на улице Ревуцкого, 40, которая расположена возле метро Харьковская. Информация о ЧП появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что перед пожаром услышали мощный взрыв.
На место происшествия прибыли спасатели. Пока они ликвидировали пламя, небо над столицей затянуло густым черным дымом.
Напомним, мощный взрыв прогремел в Киеве: «люди в панике», дома содрогнулись, загадочные детали.
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