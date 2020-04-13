Полиция организовывает патрули для наблюдения за соблюдением карантина на кладбище в Киеве

Также столичные власти обратились к главам религиозных общин Киева с просьбой перенести поминальные дни на июнь 2020 года. Об этом стало известно из заседания в Киевском штабе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Так, патрулирования на столичных кладбищах должны начаться с 11 апреля 2020 года.

Кроме того, согласно документу, в Киеве полицейским поручено ограничить по возможности доступ граждан к местам захоронений на территории городских кладбищ, кроме проведения захоронений в соответствии с нормами, установленными на время действия карантина.

Напомним, что традиционно спустя неделю после Пасхи в Украине наступают поминальные дни, которые церковь называет "Радоницей", а в народе - "Проводами" и "Гробками". В это время люди идут на кладбище, чтобы посетить могилы родных и близких и почтить их память. Но велика вероятность, что в 2020 году за это будут штрафовать.

Так заместитель губернатора Ровенской области Игорь Тимошенко, отметил, что сейчас собрания на кладбищах считаются нарушением условий карантина из-за эпидемии китайского вируса. И если его не отменять, поминки должны пресекать, как выход на улицу без веской причины.

"В этом случае мы должны ставить вопрос безопасности выше. Это мероприятие подпадает под условия карантина. Тем более сейчас предусмотрены существенные ограничения для пребывания граждан за пределами своего дома. Поминальная неделя будет в пределах карантина", - объяснил замглавы областной администрации.

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