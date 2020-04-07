Киевлянам показали, как проводится дезинфекция в их подъездах
Чтобы избежать заражения, в столице проводят дезинфекцию улиц и подъездов. Так, на днях к дезинфекции общественных мест центра столицы присоединилась Нацгвардия. Об этом сообщает Знай (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Не все работники, совершающие дезинфекцию, делают это добросовестно.
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В Киеве в районе Оболонь на камеры наблюдения попала женщина, которая дезинфицировала подъезд. Мало сказать, что она халтурила. Женщина с распылителем дезинфицирующего средства зашла в подъезд, сделала несколько брызгов, и пошла дальше.
"Оболонь. Наши дни. Дезинфекция. И так сойдет, называется", – подписали кадры в сети.
Напомним, что в Киеве мошенники грабят пожилых женщин во время карантина. В сети рассказали о новом виде развода на деньги в Киеве. Аферист под видом такстиста решил провезти под носом полиции крупную сумму денег.
«Волк с Уолл Стрит какой-то! Пока все на карантине, аферные схемы недоносков продолжают приносить свои плоды. Так, вчера один из таксистов подъехал к правоохранителям и сообщил, что только что ему поступил очень странный заказ – в одном из частных секторов надо было у старушки забрать пакет и привезти по указному адресу. Говорил, что женщина плакала и просила помощи», – рассказывают подробности аферы в сети.
На адрес, куда таксист должен был отвезти пакет приехал и таксист, и правоохранители.
Полицейские задержали нарушителя с полным пакетом денег.
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