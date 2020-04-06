В Киеве полиция задержала горе-спортсмена, который решил обойти стороной правила карантина

Полиция задержала ещё одного спортсмена в Гидропарке, который решил обойти блокпост полиции необычным способом. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, сообщает Politeka.

Отчаянный молодой парень решил переплыть Днепр на другой берег к Гидропарку, чтобы позаниматься в общественной качалке. На опубликованных кадрах можно увидеть, как на одном берегу Днепра пловца провожали десятки журналистов, на другом берегу уже встречали десятки полицейских.

Сопротивления любитель спорта не оказывал. Его задержали, усадили в автомобиль и отвезли в отделение.

Напомним, что в столичном Гидропарке произошли первые столкновения и первые задержания. На мосту, который ведет к Гидропарку спортсмены-активисты пытались прорвать кордон милиции, которые заблокировали доступ в качалку под открытым небом.

Активисты говорят, что такие ограничения незаконны и лучше заниматься спортом, чем употреблять алкогольные напитки.

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До сих пор многие жители столицы не сознают всей глобальности проблемы и не соблюдают правила карантина.

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