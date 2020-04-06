В Киеве полиция задержала горе-спортсмена, который решил обойти стороной правила карантина
Полиция задержала ещё одного спортсмена в Гидропарке, который решил обойти блокпост полиции необычным способом. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, сообщает Politeka.
Отчаянный молодой парень решил переплыть Днепр на другой берег к Гидропарку, чтобы позаниматься в общественной качалке. На опубликованных кадрах можно увидеть, как на одном берегу Днепра пловца провожали десятки журналистов, на другом берегу уже встречали десятки полицейских.
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Сопротивления любитель спорта не оказывал. Его задержали, усадили в автомобиль и отвезли в отделение.
Напомним, что в столичном Гидропарке произошли первые столкновения и первые задержания. На мосту, который ведет к Гидропарку спортсмены-активисты пытались прорвать кордон милиции, которые заблокировали доступ в качалку под открытым небом.
Активисты говорят, что такие ограничения незаконны и лучше заниматься спортом, чем употреблять алкогольные напитки.
Также мы писали, что в Киеве появились карантинные патрули в популярных общественных местах для отдыха. Так, полиция прочесывает парки, скверы, детские площадки и спортплощадки.
До сих пор многие жители столицы не сознают всей глобальности проблемы и не соблюдают правила карантина.
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