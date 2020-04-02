Стало известно, в каких городах и районах столицы подтвердили наличие вируса у киевлян

В Киевской области официально подтвердили диагноз у 64 жителей региона. За прошедшие сутки вирусом заразились семеро человек, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Больше всего зараженных в Обуховском районе области, где на сегодня болеют уже 27 человек. Еще от вируса лечатся 12 пациентов из Киево-Святошинского р-на Киевской области. В целом, ситуация по региону выглядит так:

6 – в Борисполе;

3 – в г. Белая Церковь,

3 – в г. Бровары;

2 – в Ирпене;

2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи;

2 – в Буче;

1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин,

1- в г. Ворзель;

1 – в Гостомеле;

1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы;

1 – в Ставищенском р-не, с. Ставище;

1 – в Броварском р-не, с. Зазимье;

1 – в Макаровском р-не, с. Мостыще.

Также в пресс-службе отметили, что двум жителям Броваров и Белой Церкви удалось вылечиться. Сейчас под подозрением находятся еще 258 человек в Киевской области.

Напомним, что правоохранители ограничивают въезд и выезд в городах и селах Украины в связи с распространением вируса.

Так, накануне особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области, которая является одним из лидеров распространения болезни в Украине. Теперь на территорию Буковины смогут попасть только те авто, которые обеспечивают жизнедеятельность региона. Людей туда будут пускать только тех, кто там проживает.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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