Полицейские уже не в первый раз ловили продавца

В Киеве полицейские оштрафовали продавца кондитерских изделий

Об этом рассказали в Отделе коммуникаций полиции Киева, пишет Politeka.

Полицейские уже делали ему предупреждение о нарушении карантинных мер.

В полицию от прохожих поступило сообщение о том, что на улице Вышгородской, несмотря на карантин, работает кафе по продаже кондитерской продукции.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители убедились, что заведение действительно работает. При общении с гражданами участковые офицеры полиции также узнали, что местные жители уже неоднократно делали замечания владельцу, однако он игнорировал подобные обращения. Кроме этого, человек пренебрегает установленными карантинными ограничениями и общается с покупателями без средств индивидуальной защиты.

Полицейские доставили 40-летнего киевлянина в Подольское управление полиции, где составили протокол по ст. 44-3 за нарушение правил карантина. Ему выписали штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Протокол для принятия решения направлено в Подольский районный суд Киева.

Киевляне возмутились из-за таких «двойных стандартов» и вспомнили, что остальной бизнес, покрупнее, продолжает работать:

«А кондитерская продукция - это не продукты питания? Чего же вы тогда Рошены не позакрывали? Что за двойные стандарты?», «Как насчёт сети РОШЕН? Там продукты крайней необходимости? Вобще двойные стандарты никто не отменял.».

Напомним, что в Киеве разыскивается ребенок, пропавший без вести.

В Днепровском районе Киева пропала бесследно Марчук Диана Владимировна, 2003 года рождения. Она 31 марта ушла из больницы по ул. П. Запорожца, 26 и не вернулась.

ПРИМЕТЫ: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см, волосы русые до плеч, среднего телосложения.

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